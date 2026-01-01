Muş'ta gençler ve çocuklar karın keyfini çıkardı

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 41 santime ulaştı. Gençler halay çekerken, çocuklar ise kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

Muş'ta çileye dönüşen kar yağışını çocuklar ve gençler eğlenceye çevirdi. Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Muş'un Yeşilova beldesinde bir grup genç, traktörün arkasına halatlarla bağladıkları lastik üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

HALATLARLA KAYDILAR

Kar yağışını fırsat bilen gençler ve çocuklar, Hürriyet Caddesi'nde bir aracın arka kısmına halatla tutunarak kaydı. Kar üzerinde kayan grup, bu şekilde yeni yıla girdi. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ilerleyen dakikalarda halatı tutan kişilerden biri dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar kısa süreli panik yaşatsa da olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Kar lapa lapa yağarken Karşıyaka Mahallesi'nde ise bir grup genç dakikalarca halay çekti, oyun oynadı.

Bu arada Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin önünü kesen çocuklar, sürücüden kaymak için temizlik çalışmasının yapılmamasını istedi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,