Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan tüm köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Yoğun tipinin ardından açılan 33 yol, vatandaşların ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla yeniden kullanıma sunuldu.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.

Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
