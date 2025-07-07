Muş'ta Kanalizasyon Çalışmaları Başlatıldı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde, kanalizasyon çalışması başlatıldı.

Belde merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fehim Kaya, kanalizasyon çalışmalarıyla beldenin altyapısını güçlendirileceklerini söyledi.

Bölgede 20 kilometrelik kanalizasyon hattının oluşturulacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Beldemiz zorlu günleri artık geride bırakıyor. Kanalizasyon altyapı çalışmasını 3 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Altyapının olmadığı hiçbir caddemiz, sokağımız ve mahallemiz kalmayacak. Ardından üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Programa, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.