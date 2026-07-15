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Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muş-Varto kara yolu Gümgüm Mahallesi yakınlarında, Muhammed Ali idaresindeki kamyon ile Sadi Tekin'in kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hasan Özel ile kamyon sürücüsü Muhammed Ali yaralandı.

Varto Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özel de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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