Muş'ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 320 gram skunk, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Karameşe köyünde S.Ö'nün evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 320 gram skunk, 257 kalaşnikof mermisi, 5 kalaşnikof şarjörü, hücum yeleği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli S.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
