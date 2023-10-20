Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Muş'ta sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Cuma namazının ardından belediye önünde bir araya gelen kent sakinleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, açtıkları Filistin bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Katılımcılar, okunan duanın ardından sloganlar eşliğinde İmam-ı Şafii Camisine kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.