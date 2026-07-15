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Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
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Muş'un Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte trene çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MUŞ'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada, otomobildeki Muhammed Emre Karaca (21), Deniz Uygur (20) ve Abdullah Şavlı (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Muş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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