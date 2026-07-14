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Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
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Muş'ta seyir halindeyken motor kısmından çıkan duman sonucu alev alan otomobil, sürücünün ve itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MUŞ'ta hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muş Taşo Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Motor kısmından çıkan duman üzerine sürücü otomobili park etti. Sürücü ve arkadaşı, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, meydana gelen patlamanın ardından büyüyen alevler aracı sardı.

Muş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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