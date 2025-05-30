Muş'ta Gençlik Çalışanları Projesi Kapsamında Uluslararası Kamp Düzenlendi

Muş'ta Gençlik Çalışanları Projesi Kapsamında Uluslararası Kamp Düzenlendi
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Farklı ülkelerden gelen 50 genç, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı ve sertifikalarını aldı.

Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden kente gelen gençler için Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda program düzenlendi.

Kampta gençleri ziyaret eden Kaymakamı Göksu Bayram, katılımcılara sertifika verdi.

İlçenin tarihi değerinin önemine değinen Bayram, gençleri ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Tokat Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özbey, Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın ve Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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