Muş'ta Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği, öğrencilerin çevre bilincini artırmayı ve doğayla bağlarını güçlendirmeyi amaçladı. Etkinlikte 'geleceğe nefes, dünyaya umut' mesajı verildi.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel