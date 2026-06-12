"Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla anne adaylarına yakın takip

Muş'ta görevli ebeler, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında kent merkezi ve köylerde ziyaret ettikleri anne adaylarına hamilelik, doğum ve bebek bakımı eğitimi veriyor.

Muş Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde görev yapan ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında, doğumuna 3 ay kalan gebeleri düzenli olarak ziyaret ediyor.

Kent merkezi ile köylerdeki evlere giden sağlık çalışanları, anne adaylarını normal doğumun önemi, emzirme teknikleri, yenidoğan bakımı ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendiriyor.

Ebeler, maketler üzerinden uygulamalı eğitim vererek anne adaylarına bebeklerini doğru tutma, kaldırma, yatırma ve emzirme tekniklerini öğretiyor.

Kilometrelerce yol katederek en ücra köylere kadar giden ekip, anne adaylarının doğum öncesi yaşadığı kaygının azaltılmasına katkı sağlıyor.

"Gebelik sürecini daha kolay geçirmelerine yardımcı oluyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezinde koordinatör ebe olarak görev yapan Canan Sızan, AA muhabirine, haftanın belirli günleri anne adaylarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Anne adaylarına her aşamada destek verdiklerini belirten Sızan, şunları ifade etti:

"Gebelik sürecinden doğuma, doğum sonrasından bebek bakımına kadar her aşamada anne adaylarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bazen kilometrelerce yol katederek köylerimize ulaşıyor, anne adaylarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Anne adaylarımızın memnuniyeti ve duaları tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Onların bu özel yolculuğunda yanlarında olmak bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı."

Ekipte görevli hemşire Serap Urun, "Annelerimiz gebelik sürecinde heyecanlı, stresli ve endişeli olabiliyor. Biz de onlara ev ziyareti yaparak gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gebelik sürecini daha kolay geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Annelerimizin korkularının ve endişelerinin azaldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Onların yanlarında olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Anne adayı Rüya Aktan da "İlk gebeliğim olduğu için çocuğuma nasıl davranacağımı ve nasıl emzireceğimi öğrettiler. Ekibin eve kadar gelmesi beni çok değerli hissettirdi. Hemşire arkadaşlar bana bebeğimi nasıl emzireceğimi, doğumun nasıl daha kolay geçeceğini anlattılar, bu konularda bilgi verdiler. Kendimi daha güvende hissettim." dedi.