Muş'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Muş'un Bulanık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 21 yaşındaki sürücü Tolgay Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Tolgay Yıldız (21) idaresindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Yıldız, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Bulanık Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
