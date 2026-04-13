Muş'ta dereye düşen minibüsteki 8 kişi yaralandı
Ağrı'dan Muş'a giden minibüs, Korkut ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Ağrı'dan Muş'a gelen, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 10 AIM 326 plakalı minibüs, Korkut ilçesinin Karakale mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste yaralanan 8 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız