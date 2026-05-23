Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Cevizlidere köyü mevkisindeki köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen 50 yaşındaki G.Y. için AFAD, jandarma, UMKE ve Van'dan gelen jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 4 gündür yürütülen çalışmalar kapsamında Batman ve Diyarbakır hattındaki dere yatakları da kontrol edildi.

Dalgıçlar su altında, jandarma ve diğer ekipler de dron ile vadi ve dere yataklarında kayıp kadını aradı.

Kızılay ekipleri de arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara ikramlarda bulundu.