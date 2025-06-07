Muş'ta Bulunan 4 Kurt Yavrusuna Van'da Kreş Hizmeti

Muş'ta Bulunan 4 Kurt Yavrusuna Van'da Kreş Hizmeti
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Muş'ta Bulunan 4 Kurt Yavrusuna Van'da Kreş Hizmeti
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Muş'un Karaağaçlı beldesinde hayvancılık yapan bir aile tarafından bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, vatandaşları doğada gördükleri yavru hayvanları alıp götürmemeleri konusunda uyardı.

Muş'ta yaylada bulunan 4 kurt yavrusu Van'da kreş hizmeti

VAN - Muş'un Karaağaçlı beldesinde hayvancılık yapan bir ailenin yaylada bitkin halde bulduğu 4 yavru kurdun Van'da rehabilitasyonlarına başlanıldı.

Karaağaçlı beldesine bağlı İskender Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir aile, bitkin halde buldukları 4 kurt yavrusu buldu. Bölgede yaptıkları incelemeler sonucu annelerine ulaşılamayınca yavruları evlerine getirerek karınlarını doyurduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14 Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden DKMP ekipleri, yavruların annelerinin geri dönme ihtimaline karşı alanda üç gün boyunca gözlem yaptı. Ancak yapılan gözlemler sonucunda anne kurda ulaşılamayınca, doğada hayatta kalamayacak durumda olan yavrular, tedavi ve bakım süreçlerinin devamı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından bakıma alınan yavrular, kreş hizmeti görüyor.

"Vatandaşların doğada gördüğü her yavruyu almasın"

Muş'ta yaylada bir aile tarafından bulunup bakımlarını yaptıktan sonra DKMP Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "DKMP ekipleri dün itibarı ile bize 4 yavru kurt getirdi. Yavrular bir ayını tamamladı. Bize geldiğinde sağlıkları gayet iyiydi. Bundan sonra bizde yavruların rehabilitasyonunu yapıp, hayata tutulabilecek duruma getirinceye kadar bakacağız. Daha sonra doğaya bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Buradan DKMP ekipleri ile yavruları bulup yetkililere teslim eden kız çocuğumuza teşekkür ederim. Bizim amacımız yavrular annelerinden ayrılmasın, onlar doğada en iyi şekilde yetişir. Bizim burada yaptığımız hizmetten daha iyi kendilerine bakar. Vatandaşlarımız doğada gördükleri yavruları gözlemlemeden, yetkililere haber vermeden hemen yavruyu oradan uzaklaştırmamaları gerektirir. Buda tehlikeli olabilir. Anneleri saldırabilir, saldırabilir. Yaban hayvan ve insan çatışmasına neden olabilir. Onun için vatandaşlarımız doğada yavru gördükleri zaman hiç uğraşmadan oradan uzaklaşmaları gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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