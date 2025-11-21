Muş'ta Boşanmış Eşine Pompalı Tüfekle Saldırı
Muş'ta yürüyüş yapan Y.D., boşandığı eşi E.Ö. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Olay sonrası Y.D. hastaneye kaldırılırken, E.Ö. yakalandı.
MUŞ'ta kaldırımda yürüyen Y.D. (44), boşandığı E.Ö.'nün pompalı tüfekli saldırısında bacağından yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yürüyen Y.D., boşandığı E.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. E.Ö., elindeki pompalı tüfekle Y.D.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Y.D., ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan E.Ö.'yü kısa sürede yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel