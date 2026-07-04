Muş'ta balık avlarken suya düşen iki kuzen hayatını kaybetti
Muş'un Sungu beldesindeki Karaağaç Deresi'nde balık avlarken suya düşen 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Muş'un Sungu beldesindeki Karaağaç Deresi'nde balık avlarken suya düşen iki kuzen boğuldu.
Beldede yaşayan 15 yaşındaki Oğuz ile 18 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi, balık avladıkları sırada dengelerini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda dereden çıkarılan kuzenler, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki kuzen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım