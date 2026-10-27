Muş'ta arazi kavgasında eski polis kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

MUŞ'un Hasköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada emekli polis İrfan Buldu, kardeşi Ersin Buldu'yu öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Hasköy ilçesinde emekli polis İrfan Buldu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ile çocukları Ferhat Eren Buldu ve Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti. İrfan Buldu daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ersin Buldu da kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı