Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

Muş'ta AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 164 gönüllüye Destek AFAD Gönüllüsü Sertifikası verdi. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, gönüllü sayısının artırılması gerektiğini vurguladı ve Muş'un afet yönetim sistemine geçtiğini açıkladı.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Müdürlükte 3 hafta boyunca verilen eğitimleri tamamlayan 164 gönüllü, Destek AFAD Gönüllüsü Sertifikası almaya hak kazandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, Bolu'da yaşanan yangından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Çakır, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremini yaşadık. Afet öncesi dirençli toplum, dirençli bina ve bilinçli toplumu detaylı bir şekilde konuştuk. Başkanlık, 164 arkadaşımız için sertifika göndermiş. Gönüllü sayımız 5 bin 544 ama bu yetmez. Muş olarak hedefimiz özellikle sivildeki arkadaşlarımızın desteğiyle gelecek yıl 7 bin 500, 3 yılda da 10 bin gönüllüye ulaşmak. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biriyiz. Ben de her fırsatta gönüllü arkadaşlarla bir araya gelmeye gayret ediyorum."

Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir ise kentte afet yönetim sistemine geçildiğini belirtti.

Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleriyle afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sisteminin oluşturulduğunu anlatan Daşdemir, "5 bin 544 gönüllüye ulaştık. Belgelerini AFAD Başkanlığımıza gönderdik. AFAD Başkanlığımız şu anda 164 gönüllünün kimlik ve sertifikalarını gönderdi. AFAD olarak gönüllerimizin her zaman yanındayız. Şunu da biliyoruz ve tecrübe ettik ki gönüllerimiz de her zaman yanımızda. Bunu 6 Şubat depreminde gördük. Gönüllerimiz canla başta çalışarak üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır." diye konuştu.

Gönüllülerden Handanur Karakaya da 1 Ocak 2020'de AFAD ile tanışıp gönüllü olduğunu ifade ederek, "Afetlere müdahale konusunda hiçbir bilgim yokken Muş AFAD'tan aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim. 6 Şubat depremi, milletçe yaşadığımız en zorlu sınavlardan biri oldu. Bu büyük felakette hem AFAD çalışanları hem de gönüllülerimiz gece gündüz fedakarca görev aldılar. Gönüllü bireylerin varlığı bu ülkenin geleceğine dair inancımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, gönüllülere sertifikalarını verdi.

Törene, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
img

Okul basıp öğretmen döven şahıs hakkında karar verildi!
img

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.