Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Korkut ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muş'un Korkut ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız