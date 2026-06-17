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Muş'ta firari hükümlü yakalandı

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Muş'un Korkut ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'un Korkut ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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