Haberler

Muş'ta 605 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Muş'ta 605 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik eğitimi projesi kapsamında, 605 öğrenciye trafik güvenliği, temel kurallar ve görünürlük konularında bilgi verildi.

Muş'ta polis ekiplerince 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında yürütülen "Okula Geliş ve Gidişlerde Çocukların Görünürlüğü Projesi" sürüyor.

Bu kapsamda, Melikşah İlkokulu bahçesinde kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Mini Trafik Eğitim Parkuru'nda 605 öğrenciye, trafikte saygı ve nezaket, trafikte insanların rolleri, trafik güvenliğinin önemi, temel trafik kuralları, okula geliş ve gidişlerde görünürlük gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı eğitimlerle desteklenen programda öğrencilerin trafik kurallarını eğlenceli etkinliklerle pekiştirmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.