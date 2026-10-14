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Muş'ta 3 yabancı uyruklu zanlının midelerinden 147 kapsül sentetik uyuşturucu çıktı

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Muş'ta şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Hastanede yapılan muayenede şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'ta mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu zanlı tespit edildi.

Durdurulan otobüste yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Burada yapılan muayenede, zanlıların mide ve bağırsaklarında şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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