Haberler

Muş'ta kaybolan çoban 3 gün sonra bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olan Mizgin Balıkçı, AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞ BULUNDU

Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı, sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Futbol şöleninde perde penaltıdan açıldı

Futbol şöleninde perde penaltıdan açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek mesajı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor