Muş'ta kaybolan çoban 3 gün sonra bulundu

SAĞ BULUNDU

Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı, sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı