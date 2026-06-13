Muş'ta kaybolan çoban 3 gün sonra bulundu
Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olan Mizgin Balıkçı, AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAĞ BULUNDU
Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı, sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Muhammed Sami MARAL/MUŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı