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Muş'ta 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Muş'ta 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Muş'ta hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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