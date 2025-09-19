Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni
Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Üsteğmen Okan Sezer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram ve protokol üyeleri, gazilerle sohbet etti, günlerini kutladı.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel