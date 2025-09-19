Haberler

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Üsteğmen Okan Sezer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
