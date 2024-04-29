Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İspanya'ya Erasmus+ Programı kapsamında gönderilen öğretmen ve öğrenciler uğurlandı

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 12 öğretmen ve okulda eğitim gören 8 öğrenci, Erasmus+ Programı kapsamında İspanya'ya gönderildi.

Okul tarafından hazırlanan "Dijital Okul, Yeşil Çevre Projesi" için İspanya'ya gidecek öğretmen ve öğrenciler, okulun önünden Muş Sultan Alpaslan Havalimanı'na uğurlandı.

Okul Müdürü Erhan Subaşı, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında 12 öğretmen ve 8 öğrencilerini İspanya'ya gönderdiklerini söyledi.

Ulusal Ajansa sunulan 1750 proje arasından 107'sinin kabul edildiğini ve bu kapsamda okulun önemli bir başarıya imza attığını belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yapılacak bu faaliyetlerle öğretmen ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin dijital içeriklere bilinçli ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayıp hem akademik başarının artırılması hem de kağıt israfının azaltılması hedeflenmektedir. Proje ile eğitim ortamları başta olmak üzere okulun tüm birimlerinin dijitalleşmesi ve çağın gereksinimlerini karşılayabilmesi sağlanacak, sürdürülebilir çevresel duyarlılıkları geliştirilecektir. Proje katılımcıları yurt dışı öğrenme faaliyetlerinde edinecekleri mesleki kazanımların yanı sıra, kültürel etkileşime girecek, farklı kültürler tanıyacak, yabacı dillerini kullanma fırsatı bulacaklar."

Proje koordinatörü müdür başyardımcısı Mustafa Soyarı ise gelişen teknoloji çağında öğretmenlerin e-içerik üretme ve kullanma noktasında bilgi ve beceri eksikliklerinin olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Okulda kağıt tüketiminin fazla olduğunu, okulun çevre bilinci, çevresel duyarlılıklar konusunda yetersiz kaldığını belirlediklerini aktaran Soyarı, "Dijital Okul Yeşil Çevre Projesi'ni de bu eksikliklerimize çözüm üretebilmek, çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilmek ve sürdürülebilir çevresel farkındalık uyandırabilmek için hazırladık." diye konuştu.