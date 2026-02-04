Haberler

Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki yol tekrar ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapanan yolda çalışmalarını tamamlayarak araç geçişine izin verdi.

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan, Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yol açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 gün önce kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Muş-Kulp yolunda çalışma yürüttü.

Zorlu bölgede yapılan çalışma sonucu, yol araçların geçişine açıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
