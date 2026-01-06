Kar nedeniyle kapanan Muş-Kulp yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun açılması için Karayolları ekipleri yoğun çaba harcıyor. Ekipler, 2 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele ediyor.
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.
Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 27 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunda çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Kozma Dağı ve Şenyayla Bölgesi'nde 35 kilometrelik yolun büyük kısmını kardan temizledi.
İş makinesi operatörü İsmail Ömeroğlu, kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerlediklerini söyledi.
Fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığını belirten Ömeroğlu, yolu en kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.