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Muş Hasköy'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığının şüphelisi yakalandı

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Muş'un Hasköy ilçesinde son iki ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu öne sürülen kişi, Valilik açıklamasına göre yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbari üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla son iki ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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