Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Muş Genç İHH" ile "İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu" üyeleri tarafından üniversite yerleşkesinde yürüyüş düzenlendi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ve Filistin bayraklarıyla "Üniversite Çarşısı" olarak adlandırılan yere kadar yürüdü.

Burada öğrenciler adına açıklama yapan Genç İHH Üniversite Birim Başkanı ve Hemşirelik Bölümü öğrencisi Nihal Narin, Gazze'nin aylardır ağır bir kuşatma altında olduğunu söyledi.

Binlerce Filistinlinin, İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğine dikkati çeken Narin, "Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren ölümle, yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı. Ablukanın başladığı günden itibaren direnişin sembollerinden biri haline gelen Gazzeli kadınlar, savaşın ortasında evlerini, çocuklarını ve yaşamlarını korumak için tarihi bir mücadele verdi. En şiddetli zulüm ve baskılar karşısında insani duruşunu, onurlu direnişini ve umudunu kaybetmeyen Filistin halkı, insanlığa büyük bir ders verdi ve vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Narin, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğünü ifade ederek, hastanelerin ya bombalandığını ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini belirtti.

Saldırıları gerçekleştiren işgalcilerin "Gazze'nin yalnız olmadığını" çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Narin, şunları kaydetti:

"Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır. Tüm dünyadan üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolar, dijital aktivizm hareketleri ve en önemlisi boykot, küresel ölçekte ciddi bir fark yaratmıştır. Adalet ve vicdan duygusunun verdiği kararlılıkla gösterdiğimiz ısrarcı tutum, siyonistlerin çok güvendikleri ekonomik güçlerine sağlam bir darbe vurmuştur. Bu nedenle, tüm vicdan sahiplerini protesto, miting ve boykot hareketlerine kararlılıkla devam etmeye davet ediyoruz."

Yürüyüşe Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ile rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı.