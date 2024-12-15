Muş Alparslan Üniversitesi'nden Çocuklara Tiyatro Oyunu

Muş Alparslan Üniversitesince çocuklara yönelik tiyatro oyunu "Kahraman Akyuvarlar" sahnelendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün konferans salonunda sahnelenen oyundaki renkli sahneler ve eğlenceli diyaloglar çocukların beğenisini topladı.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Kartal, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin çocuk gelişimine katkı sunduğunu belirten Kartal, "Oyunda Meryem adlı bir karakteri canlandırdık. Vücuduna giren mikropların akyuvarlarla olan savaşı, aralarındaki eğlenceli diyaloğu anlattık. Etkinliğimizin düzenlemesinde destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.