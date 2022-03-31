Murmansk'da ren geyiklerinin bahar bakımı - Haberler

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Murmansk'da ren geyiklerinin bahar bakımı

AA - Semen Vasileyev - Güncel
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Geyik sürüsünün drone görseli Geyiklerin ahırlarda sayımı Geyiklerin boynuzlarının kesimi Rusya'nın Murmansk kentine bağlı Lovozero bölgesindeki Ren geyiklerinin yoğun geçen kış şartları ardından bahar sayımı yapıldı.

Geyik sürüsünün drone görseli

Geyiklerin ahırlarda sayımı

Geyiklerin boynuzlarının kesimi Rusya'nın Murmansk kentine bağlı Lovozero bölgesindeki Ren geyiklerinin yoğun geçen kış şartları ardından bahar sayımı yapıldı. Aşılamaları, sağlık bakımları ve boynuz bakımları için doğadan sürüler halinde ahırlara getirilen geyikler, ahırlarda saatler süren uyum süreci ardından tek tek sayıldı.

Murmansk'da ren geyiklerinin bahar bakımı

Murmansk'da ren geyiklerinin bahar bakımı

Murmansk'da ren geyiklerinin bahar bakımı

AA / Semen Vasileyev - Güncel

Drone, Rusya, Güncel, Haberler

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