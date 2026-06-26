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?İş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı?

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine silahla tehdit ve mala zarar verme olayına karışan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Olayda kullanılan motosiklet ve tabanca Düden Çayı'nda bulundu.

?MURATPAŞA ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen E.Ç. ve D.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.?

?Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik silahla tehdit ve mala zarar verme olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, olay günü plakasız motosikletle iş yerinin önüne gelen ve yüzlerini kapatan 2 şüphelinin, iş yerine ateş açarak olayı gerçekleştirdiği belirlendi.?

?Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin E.Ç. ile D.A. olduğu tespit edilirken; şüpheliler, saklandıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

??Soruşturma kapsamında şüphelilerin olayda kullandıkları motosiklet ile tabancayı Düden Çayı'na attıkları belirlendi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin su altı arama çalışmasında 1 motosiklet ile 1 tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

??Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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