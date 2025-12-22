Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Fener Mahallesi'nde falezlere balık tutmaya giden Mevlüt Ö. (60), ayağının kayması sonucu yüksekten kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metreden düşerek, kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen Mevlüt Ö, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan deniz polisine ait bot ile kayalık alandan alınan Mevlüt Ö, önce limana ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.