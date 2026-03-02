Haberler

Tekirdağ'da asayiş


Muratlı ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alınırken, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan üst aramalarında da sentetik uyuşturucular ele geçirildi. Üç zanlı gözaltına alındı.

Muratlı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır
