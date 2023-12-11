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Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu

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Muratlı ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 80 sentetik ecza ele geçirildi.

Muratlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 80 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Çerkezköy'de 3 ruhsat tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine bazı evlerde arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adreslerdeki 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Muratlı Uyuşturucu Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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