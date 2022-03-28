Murat Daltaban: Sanatçı dediğimizde aklımıza gelen isimlerin çoğu sanatçı değil, ticaret erbabı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Murat Daltaban: Sanatçı dediğimizde aklımıza gelen isimlerin çoğu sanatçı değil, ticaret erbabı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul, İskoçya ve Bursa'da oyunlar yöneten, genel sanat yönetmenliği yapan Murat Daltaban, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde T24 ekranlarında Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul, İskoçya ve Bursa'da oyunlar yöneten, genel sanat yönetmenliği yapan Murat Daltaban, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde T24 ekranlarında Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.

DailyMotion.com / Güncel

Dünya Tiyatro Günü, Murat Daltaban, İstanbul, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title