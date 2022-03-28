Murat Daltaban: Sanatçı dediğimizde aklımıza gelen isimlerin çoğu sanatçı değil, ticaret erbabı
DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul, İskoçya ve Bursa'da oyunlar yöneten, genel sanat yönetmenliği yapan Murat Daltaban, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde T24 ekranlarında Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul, İskoçya ve Bursa'da oyunlar yöneten, genel sanat yönetmenliği yapan Murat Daltaban, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde T24 ekranlarında Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.
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