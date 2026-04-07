Murat Bakan'dan Bakan Mustafa Çiftçi'ye: "Bugün İstanbul'da Terör Eylemi Gerçekleştiren ve Polisimizin Kanını Döken Terör Örgütü Hangisidir?"

(ANKARA) - CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İstanbul'daki saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız. Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor; bugün İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren ve polisimizin kanını döken terör örgütü hangisidir? Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız" diye sordu.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İçişleri Bakanı; bugün İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde 3 IŞİD'li terörist, görevdeki polislerimize uzun namlulu silahlarla saldırdı, 2 kahraman polisimiz yaralandı. Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız. Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor; bugün İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren ve polisimizin kanını döken terör örgütü hangisidir? Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız?"

IŞİD terör örgütü için ya da iktidarınınızın söylediği gibi 'DEAŞ terör örgütü' için 'dini istismar eden örgüt' ifadelerini kullanmanızı nasıl yorumlamalıyız? Eski İçişleri Bakanları Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya kendi dönemlerinde 'terör örgütü DEAŞ' ifadesini kullanılırken; sizin bunu diyemiyor olmanızın sebebi nedir? Daha açık soralım: Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün IŞİD olduğundan emin mi değilsiniz? Yoksa bu sizin ideolojik tercihlerinizden mi kaynaklanıyor? Bir terör saldırısı oldu, polisimizin kanı döküldü, canına kast edildi; siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz, IŞİD terör örgütünün adını yazmaktan imtina edemezsiniz."

Kaynak: ANKA