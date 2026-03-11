Munzur Üniversitesi'nde çay ocaklarının ramazanda kapatıldığı haberlerine yalanlama Açıklaması

Munzur Üniversitesi'nde ramazan ayı dolayısıyla çay ocaklarının kapatıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında Munzur Üniversitesi'nde ramazan ayı dolayısıyla çay ocaklarının kapatıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Üniversite üst yönetimimiz çoğulculuğu esas alan, tüm çalışanlarımıza eşit mesafede duran, tarafsız, şeffaf, objektif ve liyakatı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla üniversitemizde herhangi bir inanç ve yaşam tarzı temelinde kısıtlayıcı bir uygulama söz konusu değildir. Özellikle çay ocaklarının kapatıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gerçeğe aykırı haber ve yorumlara itibar edilmemesi istendi.