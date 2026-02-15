Haberler

Erzincan-Munzur Dağları'nda sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan dağ keçileri, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dron ile görüntülendi. Görüntüler, bölgenin zengin ekosistemini ve yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne sererek büyük beğeni topladı.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları'nın zirvelerinde sürü halinde dolaşan dağ keçileri, dron ile görüntülendi.

Munzur Dağları'nın sarp kayalıklarında özgürce dolaşan dağ keçileri, bölgenin zengin ekosistemini ve yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğayla iç içe anları kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Fatih Civan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Munzur Dağları'nın eşsiz coğrafyasında kaydedilen görüntüler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve yaban hayatı potansiyelini ortaya koydu.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
