Irak'ta Şii lider Sadr'dan, milis gücü Seraya es-Selam'a "sadece insani faaliyetlere odaklanın" talimatı

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, lideri olduğu milis gücü Seraya es-Selam'a, ikinci bir emre kadar yalnızca insani faaliyetlere odaklanmaları talimatını verdi. Açıklamasında saldırıların arttığı bu dönemlerde insani görevlerin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, lideri olduğu milis gücü Seraya es-Selam'a ikinci bir emre kadar yalnızca insani faaliyetlere odaklanmaları yönünde talimat verdi.

Sadr'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam'daki aziz kardeşlere sesleniyoruz. Bu zor şartlar altında, ikinci bir duyuruya kadar yönünüz yalnızca insani görevleri yerine getirmek olmalıdır; başka hiçbir slogan için değil. Özellikle de içeriden ve dışarıdan saldırıların arttığı bu dönemde." ifadeleri kullanıldı.

Seraya es-Selam (Barış Tugayları)

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulmuştu.

Özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin şekilde varlık gösteren Seraya es-Selam, oradaki Şii mezarların güvenliğini de üstleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
