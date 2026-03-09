Irak'ta Şii lider Sadr'dan, milis gücü Seraya es-Selam'a "sadece insani faaliyetlere odaklanın" talimatı
Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, lideri olduğu milis gücü Seraya es-Selam'a, ikinci bir emre kadar yalnızca insani faaliyetlere odaklanmaları talimatını verdi. Açıklamasında saldırıların arttığı bu dönemlerde insani görevlerin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.
Sadr'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam'daki aziz kardeşlere sesleniyoruz. Bu zor şartlar altında, ikinci bir duyuruya kadar yönünüz yalnızca insani görevleri yerine getirmek olmalıdır; başka hiçbir slogan için değil. Özellikle de içeriden ve dışarıdan saldırıların arttığı bu dönemde." ifadeleri kullanıldı.
Seraya es-Selam (Barış Tugayları)
Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulmuştu.
Özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin şekilde varlık gösteren Seraya es-Selam, oradaki Şii mezarların güvenliğini de üstleniyor.