Muhtarlardan Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Kavvasoğlu'na ziyaret
Hatay'da Defne Muhtarlar Derneği üyeleri, Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu'nu ziyaret etti.

Hatay'da Defne Muhtarlar Derneği üyeleri, Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu'nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muhsin Demirel ve beraberindeki muhtarlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesini gezdi.

Başhekim Kavvasoğlu ile görüşen muhtarlar, hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirel, ziyaretteki konuşmasında, hastanenin bölgedeki sağlık ihtiyacını karşıladığını belirterek, projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Demirel, Kavvasoğlu'na plaket verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
