Yeşilyurt Kaymakamı Altın, muhtarlarla toplantı yaptı

Yeşilyurt Kaymakamı Altın, muhtarlarla toplantı yaptı
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Merkez ve köylerdeki sorunlar görüşülerek ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Altın başkanlığında Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda merkez ve köylerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, ihtiyaç ve talepler değerlendirildi, çözüm önerileri hakkında kurum müdürleri ile istişade bulunuldu.

