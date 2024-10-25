Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Urla'da Gerçekleşti

İzmir Valiliği, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Urla'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan'ın yaptığı toplantı Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin kaymakamları, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı'nın yanı sıra yaklaşık 100 muhtar katıldı.

Toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikolog Tuğba Bozdemir, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Uzman Psikolog Ahmet Fırat Turan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi'nden Uzman Dr. Nurcan Şentürk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Bircan Birkan birer sunum yaptı.