Üye Girişi
Haberler

Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Urla'da Gerçekleşti

Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Urla'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği ve Yeşilay İzmir Şubesi'nin düzenlediği 'Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı, Urla'da yapıldı. Etkinlikte uzmanlar bağımlılıkla mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

İzmir Valiliği, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Urla'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan'ın yaptığı toplantı Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin kaymakamları, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı'nın yanı sıra yaklaşık 100 muhtar katıldı.

Toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikolog Tuğba Bozdemir, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Uzman Psikolog Ahmet Fırat Turan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi'nden Uzman Dr. Nurcan Şentürk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Bircan Birkan birer sunum yaptı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Yerel Haberler İzmir Valiliği Etkinlikler Eğitim Sağlık Güncel izmir Urla

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.