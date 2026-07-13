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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon

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Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini ve 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek: (Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması) 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir.

Bakan Gürlek: Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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