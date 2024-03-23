Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yılında anma programı düzenlenecek
Milli Yol Partisi'nin Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15'inci yılında düzenleyeceği anma programıyla ilgili detaylar paylaşıldı.
Program, 25 Mart sabahı saat 11.00'de Göksun ilçesindeki Taceddin Dergahı kabri başında gerçekleşecek.
Anma programına, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partililer ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu'nun yanı sıra sevenleri de katılacak.
Etkinlikte bir araya gelecek katılımcılar, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu dualarla anacak.