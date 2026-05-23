Antalya Başsavcılığı Muhittin Böcek'in ev hapsiyle tahliye edildiği iddialarını yalanladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in ev hapsiyle tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tutukluluk hallerinin devam ettiğini duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
