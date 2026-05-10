Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

