Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Etkin pişmanlık başvurusu için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu ve ifade alma işlemleri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

