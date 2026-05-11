Muhittin Böcek Etkin Pişmanlık Başvurusu Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Oğlu Gökhan Böcek de daha önce benzer bir başvuru yapmıştı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
