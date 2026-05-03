Haberler

Muhittin Böcek'e yönelik "rüşvet" soruşturmasında gelini Zuhal Böcek'e tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

Tümer Metin isim verip eleştirdi: G.Saray'da çanlar onun için çalıyor
Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi

Galatasaraylıların sevgilisini yerden yere vurdu: Tam bir özenti

İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

Tümer Metin isim verip eleştirdi: G.Saray'da çanlar onun için çalıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi kan dondurdu